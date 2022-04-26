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بانوراما

حذاء للكرة والمدرسة

منذ 41 ثانية
“النهيضة”… مؤسس “الفوت صال” 1 لم أبحث يوما عن منصب وتقلدت عدة مسؤوليات بالعديد من أندية القنيطرة محمد الجامعي أو «النهيضة» كما يحلوا لزملائه وأصدقائه مناداته، إذ يعد المؤسس الأول لكرة القدم داخل القاعة، ويعود له الفضل في ما وصل إليه هذا النوع الرياضي بالمغرب. عاش مسيرة حافلة بالمغامرات والمؤامرات،أكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية
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