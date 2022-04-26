الأولى
قيادية في “بوليساريو” تشجع جهاد النكاح
أصولها جزائرية وطلبت من النساء التخلي عن المهر لرفع عدد سكان المخيمات انهارت إيديولوجية ميليشيات “بوليساريو”، في استقطاب آلاف الشباب، اليائس الراغب في الموت من خلال المشاركة في حروب بدون هدف، تحت شعار “الثورة” ضد الأنظمة الرجعية، ومن ثم غادر مخيمات تندوف بالجزائر الجنوبية، آلاف المقاتلين، الذين عادوا إلى بلدانهمأكمل القراءة »
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