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تلاعبات في تصدير النحاس بقيمة 200 مليار

منذ 24 ثانية
تحوم شبهات حول تصدير آلاف الأطنان من متلاشيات النحاس صوب الخارج، بقيمة أرباح سنوية تصل إلى 200 مليار، بعد أن عمدت جهات إلى تصديره بثمن أقل من قيمته الحقيقية بالسوق المغربية والدولية، ما تسبب في صعوبات لمصانع وطنية بسبب شح المواد الأولية، وحرمان الدولة من ملايير من العملة الصعبة. وأكدتأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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