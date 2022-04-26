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بانوراما

محكمة مولاي التهامي

منذ 6 دقائق
مسار قاضية 1 القاضي الشاب في حاجة إلى تأطير وتشجيع ومنحه الثقة لا يختلف اثنان على أن المرأة المغربية، والقاضية على وجه الخصوص، استطاعت أن تنزع حقوقها من يدي زميلها الرجل وقاسمته المسؤولية عائشة الناصري، المستشارة الحالية بمحكمة النقض، والعضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثال للمرأة القاضية التي استطاعتأكمل القراءة »


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