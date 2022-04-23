حوادث
السقوط في الحفر والمطبات
يلجأ العديد من السكان إلى وضع أشياء بالطوار لعرقلة وقوف السيارات أو التخفيف من سرعتها، ما يسبب حوادث سير أو أضرارا بسبب سقوط الراجلين. كما تتزين بعض الشوارع بالحفر التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق. فما المعمول عند وقوع ضرر في الحالتين سواء حفر الطريق أو عند وضع أشياء بالطوار؟أكمل القراءة »
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