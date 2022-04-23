fbpx
حوادث

السقوط في الحفر والمطبات

منذ دقيقتين
يلجأ العديد من السكان إلى وضع أشياء بالطوار لعرقلة وقوف السيارات أو التخفيف من سرعتها، ما يسبب حوادث سير أو أضرارا بسبب سقوط الراجلين. كما تتزين بعض الشوارع بالحفر التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق. فما المعمول عند وقوع ضرر في الحالتين سواء حفر الطريق أو عند وضع أشياء بالطوار؟أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة