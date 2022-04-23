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عصـاة غيـر منافقيـن

منذ 8 دقائق
الشيخ السكاش قال إن ما يقوم به “المتدينون الموسميون” دليل على احترامهم وتقديرهم لشهر الصيام قال الشيخ والداعية عبد الرحمان السكاش إن من يبدون سلوكات ومظاهر التدين خلال رمضان رغم أنهم كانوا يقومون بعكس ذلك من قبل، يعتبرون “متدينين موسميين” يقومون بذلك من باب تقديرهم واحترامهم للدين الإسلامي، رافضا نعتهم ب”المنافقين”،أكمل القراءة »


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