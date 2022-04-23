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حوادث

الحبس لمتهم بسرقة مشغله

منذ دقيقتين
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة, أخيرا, متهما، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض والحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي، بشكايةأكمل القراءة »


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