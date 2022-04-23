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حوادث

شرطة العصابات تطوع دوار “جمايكا”

منذ 8 دقائق
اعتبر أقدم “كاريان” في تمارة ومشتل الجريمة والأمن فرض سيطرته عليه قبل شهر ونصف شهر من إحداث فرقة لمكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، اخترقت عناصر هذه الفرقة نقطا سوداء بالمدينة، أولاها دوار «جمايكا» الذي يعتبر من أقدم «كاريانات» المدينة، وساهم عدم إيواء القاطنين به في تكوين بيئة حاضنةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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