ملف الصباح
بغاء وخيانة و”ماساج” ليلي
ممارسات يرى القضاة أنها تستحق أحكاما مشددة لأنها تمارس في الشهر الفضيل تزامنا مع دخول رمضان، تظهر تصرفات على الصائم المغربي تكشف ازدواجية شخصيته، فرغم صيامه في النهار وقيامه الليل في التراويح، إلا أن ذلك لا يمنعه من البحث عن المتعة. هذا النفاق يظهر في إحالة قضايا معروضة على النياباتأكمل القراءة »
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