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ملف الصباح

صائمون تنطبق عليهم آية المنافقين

منذ دقيقتين
يغشون في السلع ويسرقون “عرق” المستخدمين و”يتحششون” ويلومون “الشيطان” يجمع المغاربة عموما بين المتناقضات، ولا يجدون أي حرج في تبرير كل السلوكات المعقدة التي تجمع بين الشيء ونقيضه، في توليفة، لا يستطيع علماء النفس تفكيك بنيتها وحل لغزها، بما فيها ارتكاب الجرائم، وإلقاء اللوم على “الشيطان”، الذي تمكن منهم فيأكمل القراءة »


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