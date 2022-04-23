ملف الصباح
صائمون تنطبق عليهم آية المنافقين
يغشون في السلع ويسرقون “عرق” المستخدمين و”يتحششون” ويلومون “الشيطان” يجمع المغاربة عموما بين المتناقضات، ولا يجدون أي حرج في تبرير كل السلوكات المعقدة التي تجمع بين الشيء ونقيضه، في توليفة، لا يستطيع علماء النفس تفكيك بنيتها وحل لغزها، بما فيها ارتكاب الجرائم، وإلقاء اللوم على “الشيطان”، الذي تمكن منهم فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا