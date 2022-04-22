بانوراما
عانيت نظرات احتقار
السروتي… مسار فنان 3 والده رفض دخوله الفن ولم يتقبل تقديمه عروضا في الحفلات رغم أنه من الأسماء التي غيبت عن التلفزيون، يفرض الشرقي السروتي نفسه في الساحة الفنية ويثبت حضوره في الأعمال الفكاهية. الفنان الذي مازال في جعبته الكثير ليقدمه لجمهوره، عازم على الاستمرار في هذا المجال، رغم العراقيلأكمل القراءة »
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