جولة في السوق: سوق الأمان… “العافيـة شاعلـة”

يوجد بعين السبع وعرف باحتجاج المواطنين الدائم بسبب الغلاء ورمضان زاد الوضع سوءا “الله يخرج هاد النهار بخير …” إنها العبارة التي يلج بها أغلب المواطنين سوق الوفاق عين السبع، خلال الشهر الفضيل، خوفا من الغلاء الذي طال المواد الأساسية على غرار الخضروات. يقول أحد زوار السوق، “إذا اقتربت منأكمل القراءة »
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