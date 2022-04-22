مجتمع
جدل “الكاشير” مستمر لمناسبة “بيساح”
الجزارون اليهود يرفضون فتح باب المنافسة الأجنبية ولجنة “الكاشروت” تحملهم مسؤولية خصاص اللحوم عاد الجدل حول لحوم “الكاشير” (حلال) ليفرض نفسه مرة أخرى بين أبناء الطائفة اليهودية في المغرب، خاصة مع توافد العديد من السياح اليهود من مختلف أنحاء العالم، على أرض المملكة، من أجل قضاء “بيساح” (عيد الفصح اليهوديأكمل القراءة »
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