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حوادث

إدانة طالب احترف السرقة

منذ 22 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة طالب جامعي، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح والتخدير. وقدمت العناصر الأمنية المرابطة بالسد الموجود بطريق مراكش المتهم إلى مصلحة الشرطة القضائيةأكمل القراءة »


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