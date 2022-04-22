حوادث
لفظ مخدرات بشاطئ الجديدة
لفظت مياه المحيط الأطلسي، صباح أول أمس (الأربعاء)، قرب الشاطئ الصخري لسيدي الضاوي كميات مهمة من مخدر الشيرا تقدر بحوالي 30 كيلوغراما، عبارة عن رزمة من الحجم الكبير. وكشفت المصادر أن المصالح الأمنية مشكلة من عناصر الشرطة القضائية والعلمية والأمن العمومي، حجزت كميات المخدرات التي لفظتها مياه البحر، وقامت بعملياتأكمل القراءة »
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