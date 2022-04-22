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حوادث

بصمـة تربـك أمنييـن

منذ 4 دقائق
الشرطة تعرفت على بصمتين من أصل 11 رفعت من سيارة وتابعت صاحب إحداها بتهمة السرقة لم يشفع لأربعيني إصابته بمرض نفسي، حرمه من تبوؤ مناصب عليا، أن يحظى بحياة هادئة، بعد أن كان من خيرة طلبة كلية الحقوق بالبيضاء، وتوقع لهم أساتذتهم شأنا كبيرا مستقبلا، إذ سيجد نفسه متابعا فيأكمل القراءة »


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