حوادث
بصمـة تربـك أمنييـن
الشرطة تعرفت على بصمتين من أصل 11 رفعت من سيارة وتابعت صاحب إحداها بتهمة السرقة لم يشفع لأربعيني إصابته بمرض نفسي، حرمه من تبوؤ مناصب عليا، أن يحظى بحياة هادئة، بعد أن كان من خيرة طلبة كلية الحقوق بالبيضاء، وتوقع لهم أساتذتهم شأنا كبيرا مستقبلا، إذ سيجد نفسه متابعا فيأكمل القراءة »
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