مجتمع
4770 مليـارا لتوفيـر الكهربـاء
ارتفاع الفاتورة بـ 113 في المائة ومساعدات حكومية بـ 1400 مليار لتفادي الزيادة في الأسعار ارتفعت فاتورة مقتنيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى 47.7 مليار درهم (4770 مليار سنتيم)، خلال السنة الجارية، مقابل 22.1 مليار درهم في السنة الماضية، ما يمثل زيادة بأزيد من 25 مليار درهم وبنسبةأكمل القراءة »
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