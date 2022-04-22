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بانوراما

كوتش: معالجة الأخطاء الذاتية

منذ 32 ثانية
قال مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي ل»الصباح» إن تجاهل الخطأ يعتبر خطأ أكبر من الخطأ المرتكب في حد ذاته، مشددا على أهمية معالجته والاستفادة من كل تجربة نخوضها. ونصح العلوي الأمراني بضرورة معالجة الأخطاء الذاتية، موضحا «كل شخص منا لابد أن يرتكب خطأ، لكن تختلف طريقة تعاملأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية
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