حوادث
دهس شرطي يورط جانحا
أصابه في حاجز قضائي قبل الفرار إلى بني ملال وتنسيق أمني أطاح به أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، بجانح ثلاثيني متورط في قضية تتعلق بدهس شرطي وارتكاب جنحة الفرار. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف يشتبه تورطه في دهس شرطي أثناء القيامأكمل القراءة »
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