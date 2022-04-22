حوادث
6 سنوات لمتهم بالسرقة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم وهو في حالة تخدير، واستدعت المشتكية واستمعت لها من جديد،أكمل القراءة »
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