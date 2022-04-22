الصباح الفني
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الشجار بين الزوجين أمر صحي أكد عدد من خبراء علم النفس أن الشجار بين الزوجين أمر صحي، لافتين الانتباه إلى أهمية تعبير كل شخص عن وجهة نظره حتى وإن أدى ذلك إلى خلافات مع الآخرين، على شرط أن يتم ذلك بطريقة صحيحة وبناءة قدر الإمكان. وحسب شبكة “سي إن إن”أكمل القراءة »
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