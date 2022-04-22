fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 23 ثانية
الشجار‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬أمر‭ ‬صحي أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬الشجار‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬أمر‭ ‬صحي،‭ ‬لافتين‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعبير‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬على‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬وبناءة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬وحسب‭ ‬شبكة‭ “‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة