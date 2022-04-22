fbpx
الرياضة

قمة الرجاء والأهلي تحبس الأنفاس

منذ 29 ثانية
التذاكر بيعت في ظرف قياسي والطاوسي يشحن لاعبيه و3000 رجل أمن لتأمين المواجهة يواجه الرجاء الرياضي، اليوم (الجمعة)، الأهلي المصري، في قمة مصيرية، لحساب إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، في العاشرة مساء، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، والذي سيعرف اكتظاظا جماهيريا كبيرا. ويعول الرجاء خلال المواجهة، على استرجاع بعض لاعبيهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة