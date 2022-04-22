الرياضة
قمة الرجاء والأهلي تحبس الأنفاس
التذاكر بيعت في ظرف قياسي والطاوسي يشحن لاعبيه و3000 رجل أمن لتأمين المواجهة يواجه الرجاء الرياضي، اليوم (الجمعة)، الأهلي المصري، في قمة مصيرية، لحساب إياب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، في العاشرة مساء، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، والذي سيعرف اكتظاظا جماهيريا كبيرا. ويعول الرجاء خلال المواجهة، على استرجاع بعض لاعبيهأكمل القراءة »
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