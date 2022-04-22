اذاعة وتلفزيون
مسلسلات عربية أربكت الحسابات
أعمال تقرر وقف عرضها وأخرى أخرجت مسؤولين عن صمتهم لاستنكار ما تتضمنه أثارت أعمال تلفزيونية عربية، جدلا كبيرا، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ قرار وقف عرضها، فيما أخرى أخرجت مسؤولين وزاريين عن صمتهم لاستنكار ما تضمنته. ومن بين المسلسلات التي تقرر وقف عرضها، مسلسل جزائري تونسي بعنوان “حب الملوك”،أكمل القراءة »
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