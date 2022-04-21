وطنية
12 مليارا لتأمين سيارات الدولة
الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تعلن عن طلبات عروض لفائدة 110 آلاف سيارة أعلنت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك عن طلب عروض لتأمين سيارات الخدمة التابعة لمختلف مصالح الدولة، باعتبار الشركة هي المشرفة على تدبير الحظيرة. ويهم الإعلان المنشور في بوابة الصفقات العمومية تأمين ما لا يقل عن 110 آلاف سيارة، تتوزعأكمل القراءة »
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