fbpx
وطنية

12 مليارا لتأمين سيارات الدولة

منذ 22 ثانية
الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تعلن عن طلبات عروض لفائدة 110 آلاف سيارة أعلنت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك عن طلب عروض لتأمين سيارات الخدمة التابعة لمختلف مصالح الدولة، باعتبار الشركة هي المشرفة على تدبير الحظيرة. ويهم الإعلان المنشور في بوابة الصفقات العمومية تأمين ما لا يقل عن 110 آلاف سيارة، تتوزعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة