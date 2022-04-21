fbpx
أخبار 24/24

الحكومة تستعجل إدماج الأمازيغية

منذ 17 ثانية
أثار تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الإدارات العمومية، تحركا من الحكومة، التي بادرت إلى توجيه منشور إلى الوزارات والمؤسسات العمومية، من أجل إدماجها في مختلف مرافق الحياة العامة. وقررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تسريع العملية ، بواسطة منشور وقعته الوزيرة غيثة مزور، موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، أكدتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة