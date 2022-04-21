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الحكومة تستعجل إدماج الأمازيغية
أثار تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الإدارات العمومية، تحركا من الحكومة، التي بادرت إلى توجيه منشور إلى الوزارات والمؤسسات العمومية، من أجل إدماجها في مختلف مرافق الحياة العامة. وقررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تسريع العملية ، بواسطة منشور وقعته الوزيرة غيثة مزور، موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، أكدتأكمل القراءة »
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