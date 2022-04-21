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مجتمع

إجبارية‭ ‬النشر‭ ‬تغضب‭ ‬طلبة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بفاس‭ ‬

منذ 40 ثانية
دعا‭ ‬الطلبة‭ ‬الباحثون‭ ‬بسلك‭ ‬الدكتوراه‭ ‬بجامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بفاس،‭ ‬لتنظيم‭ ‬وقفة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬رئاستها،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬العاشرة‭ ‬صباح‭ ‬غد‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إيلاء‭ ‬رئيسها‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬بمراسلتهم‭ ‬طلبا‭ ‬لإلغاء‭ ‬إجبارية‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬الدولية،‭ ‬شرطا‭ ‬إلزاميا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأطروحة‭. ‬ وهدد‭ ‬الطلبة‭ ‬باللجوء‭ ‬للقضاء‭ ‬الإداري‭ ‬لإنصافهم،‭ ‬ومراسلة‭ ‬عبد‭أكمل القراءة »


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