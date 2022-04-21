مجتمع
إجبارية النشر تغضب طلبة الدكتوراه بفاس
دعا الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، لتنظيم وقفة أمام مقر رئاستها، بدءا من العاشرة صباح غد (الجمعة)، احتجاجا على عدم إيلاء رئيسها أي اهتمام بمراسلتهم طلبا لإلغاء إجبارية النشر في المجلات الدولية، شرطا إلزاميا لمناقشة الأطروحة. وهدد الطلبة باللجوء للقضاء الإداري لإنصافهم، ومراسلة عبدأكمل القراءة »
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