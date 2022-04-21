الصباح الفني
الساروتي يضم درابيل لـ”سبعة رجال”
انضمت الممثلة سكينة درابيل إلى مسرحية “سبعة رجال” لفرقة “مسرح لاكوميدي” من بطولة وإخراج الشرقي الساروتي. وقدمت الفنانة سكينة درابيل عرضا للعمل الفكاهي الساخر “سبعة رجال” أمام جمهور بنكرير في إطار العروض الرمضانية، التي ستحط الرحال بعدة مدن. ولا يخلو العمل الفكاهي “سبعة رجال”، من فكرة الشرقي الساروتي وبطولته وإخراجهأكمل القراءة »
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