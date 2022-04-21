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الصباح الفني

الساروتي‭ ‬يضم‭ ‬درابيل‭ ‬لـ‭”‬سبعة‭ ‬رجال‭”‬

منذ 36 ثانية
انضمت‭ ‬الممثلة‭ ‬سكينة‭ ‬درابيل‭ ‬إلى‭ ‬مسرحية‭ “‬سبعة‭ ‬رجال‭” ‬لفرقة‭ “‬مسرح‭ ‬لاكوميدي‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬وإخراج‭ ‬الشرقي‭ ‬الساروتي‭.‬ وقدمت‭ ‬الفنانة‭ ‬سكينة‭ ‬درابيل‭ ‬عرضا‭ ‬للعمل‭ ‬الفكاهي‭ ‬الساخر‭ “‬سبعة‭ ‬رجال‭” ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬بنكرير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العروض‭ ‬الرمضانية،‭ ‬التي‭ ‬ستحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدة‭ ‬مدن‭.‬ ولا‭ ‬يخلو‭ ‬العمل‭ ‬الفكاهي‭ “‬سبعة‭ ‬رجال‭”‬،‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬الشرقي‭ ‬الساروتي‭ ‬وبطولته‭ ‬وإخراجه‭أكمل القراءة »


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