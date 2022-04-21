الرياضة
لقجع لولاية جديدة
مساندة مطلقة لاستمراره والجامعة تكشف تواريخ الجموع العامة يتجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للترشح لولاية ثالثة، خلال الجمع العام الانتخابي المرتقب، في 24 يونيو المقبل، بعد أن تقلد منصب الرئيس منذ 2013، وأعيد انتخابه في 2017. وكشفت الجامعة عن تاريخ جمعها الانتخابي في 24 يونيو المقبل،أكمل القراءة »
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