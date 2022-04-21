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الرياضة

جحيم البرمجة ينتظر اللاعبين

منذ 47 ثانية
الجامعة تطلب من العصبة الاحترافية إنهاء المنافسات نهاية يونيو تنتظر الأندية الوطنية برمجة عسيرة في الدورات التسع المتبقية، من أجل إنهاء البطولة متم يونيو المقبل، حسب ما تقرر في اجتماع المكتب المديري للجامعة أول أمس (الثلاثاء). وأفادت مصادر مسؤولة أن الجامعة طلبت من العصبة الاحترافية العمل على برمجة الدورات المقبلةأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية
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