وطنية
بلعسال يدعو إلى توسيع دائرة الدعم
دعا شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تعقيبا منه على جواب رئيس الحكومة عن سؤال الإستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية، إلى توسيع دائرة دعم المتضررين من الارتفاع الصاروخي للمحروقات لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات. وأوضح بلعسال، فيأكمل القراءة »
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