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وطنية

بلعسال‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الدعم

منذ 37 ثانية
شاوي بلعسال
دعا‭ ‬شاوي‭ ‬بلعسال،‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬الدستوري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬تعقيبا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬جواب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة عن‭ ‬سؤال‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العامة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التقلبات‭ ‬العالمية‭ ‬المتتالية،‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭  ‬دعم‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬للمحروقات‭ ‬لتشمل‭ ‬المنتجين‭ ‬من‭ ‬الفلاحين‭ ‬والمشتغلين‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬الفلاحية‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬والجهات‭.‬ وأوضح‭ ‬بلعسال،‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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