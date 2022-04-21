اذاعة وتلفزيون
زهران ترد على منتقديها
خرجت الممثلة سلوى زهران، عن صمتها للرد على منتقدي شخصيتها في مسلسل “لمكتوب” الذي يبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”. ونشرت سلوى تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، اعتبرها البعض ردا مباشرا على منتقديها، إذ كتبت فيها “إلا حكمتي على الشخصية ميمكنش لك تلعبها”، قبل أن تضيف “أنا محكمتش علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا