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اذاعة وتلفزيون

زهران ترد على منتقديها

منذ دقيقة واحدة
خرجت الممثلة سلوى زهران، عن صمتها للرد على منتقدي شخصيتها في مسلسل “لمكتوب” الذي يبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”. ونشرت سلوى تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، اعتبرها البعض ردا مباشرا على منتقديها، إذ كتبت فيها “إلا حكمتي على الشخصية ميمكنش لك تلعبها”، قبل أن تضيف “أنا محكمتش علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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