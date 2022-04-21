حوادث
محاكمة نظاراتي باليوسفية
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أخيرا، تمديد فترة الاعتقال في حق نظاراتي يتابع بتهمة التزوير. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن هذه القضية تفجرت بعد توصل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بشكاية من الأمانة العامة للحكومة تفيد أن المتهم قام بتزوير ترخيص إداري بهدف ممارسة المهنة في اليوسفية. وبناء علىأكمل القراءة »
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