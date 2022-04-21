ملف الصباح
المقاهي… “ضامة” والنميمة
ارتفاع عدد الزبائن أنعش مداخيلها والإقبال عليها يبلغ الذروة بعد التراويح يكثر الإقبال على المقاهي في رمضان، ويختاره أربابها لزيادة مدخولهم المالي، بعد معاناتهم لسنتين من تداعيات جائحة “كورونا”، خاصة مع اختيار عدد من الزبائن السهر إلى ساعات متقدمة من الليل. في حي الألفة بالبيضاء تكتشف، مثل باقي أحياء العاصمةأكمل القراءة »
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