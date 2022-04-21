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حوادث

تفكيك شبكة لـ”الحريك” بآزرو

منذ 24 ثانية
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأزرو على أنظار النيابة العامة المختصة، مطلع الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 سنة و60، للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والابتزاز والمشاركة فيه. وجرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة، تفيد تعرضهاأكمل القراءة »


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