ملف الصباح
“الشيشة”… رغم المخاطر
أطلقت مجموعة من المحلات الترفيهية والسياحية خدماتها في ليل رمضان وضمنها تقديم “الشيشة” للزبناء، وهي الخدمة التي توقفت قبل سنتين، بسبب جائحة “كورونا”. ورغم أن الإقبال في الأيام الأولى، لم يكن كسابق عهده في السنوات التي سبقت الجائحة، إلا أن مداهمة محل يقدمها ويوجد في المنطقة السياحية لعين الذئاب أعادأكمل القراءة »
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