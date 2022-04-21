حوادث
اعتقال جانحين بأكادير
ألقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أخيرا، القبض على شخصين، أحدهما من ذوي السوابق، ومبحوث عنه، يشتبه تورطهما في الاتجار في الحشيش والأقراص المهلوسة بأكادير. وجرى إيقاف المتهمين اللذين يبلغان من العمر 32 سنة و 46، بحي البحارة بأكادير، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدراتأكمل القراءة »
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