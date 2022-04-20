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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 28 ثانية
الطورطية المقادير: 3 حبات بطاطس 4 بيضات توابل: ملح، فلفل أسود وثوم وبقدونس فلفل ألوان،  بصل جبن مبشور أو شرائح شرائح الديك الرومي المدخن اختياري  طريقة التحضير نقطع البطاطس إلى مربعات صغيرة، وتقلى في الزيت أو تدخل إلى الفرن. في مقلاة نضع القليل من الزيت ونضيف البصل والفلافل والتوابل. نمزج جيدا حتىأكمل القراءة »


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