حوادث
الحبس لشرطيين بإنزكان
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، الجمعة الماضي، إدانة ثلاثة متهمين، من بينهم شرطيان، بالحبس النافذ، لتورطهم في النصب والاحتيال. وقضت الهيأة ذاتها بمؤاخذة المتهمين (ا.ع) والثاني (ك.ا) من أجل المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بخمسة وعشرين شهرا (25) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا