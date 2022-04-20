حوادث
رئيس جماعة يتمرد على القضاء والداخلية
رفض الرد على رئيس محكمة ووسيط المملكة وعامل ميدلت ومدير الجماعات المحلية في سابقة غير مفهومة، ولا تمت للتحديث الإداري بأي صلة، تمرد رئيس جماعة تانوردي بإقليم ميدلت، على مسؤولين كبار ضمنهم رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، ومحمد بنعليلو وسيط المملكة، ومصطفى النوحي عامل المدينة، وخالد سفير مدير مديرية الجماعات المحليةأكمل القراءة »
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