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حوادث

إحباط تهريب طنين من المخدرات بطنجة

منذ 14 ثانية
أسفرت عملية مشتركة باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة وفرقة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، صباح الأحد الماضي، عن إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز كمية هامة من مسحوق القنب الهندي فاق وزنها طنين من «الشيرا». وأفاد مصدر أمني مسؤول “الصباح”، أن نجاح هذه العملية النوعية المشتركة مرتبطأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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