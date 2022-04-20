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حوادث

حكم جيد عنوان النجاعة القضائية

منذ 16 ثانية
مجلس القضاة اعتبر أن الأمن القضائي يتوقف على وضوح الأحكام واستقرارها من خلال توحيد الاجتهاد لخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إمكانية الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بالحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ، في إطار الإستراتيجية التي تتطلب وضع مخطط لتنفيذها للبلوغ إلىأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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