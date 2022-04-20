حوادث
حكم جيد عنوان النجاعة القضائية
مجلس القضاة اعتبر أن الأمن القضائي يتوقف على وضوح الأحكام واستقرارها من خلال توحيد الاجتهاد لخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إمكانية الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بالحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ، في إطار الإستراتيجية التي تتطلب وضع مخطط لتنفيذها للبلوغ إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا