بانوراما
حملات تطهير ضد الطرق والزوايا
الزوايا في الأرشيف الفرنسي (الأخيرة) العديد من نشطاء الحركة الشعبية كانوا من أعيان الزاوية الدرقاوية تعتبر الوثائق التاريخية مصدرا مهما في التاريخ، إذ توفر معلومات تاريخية وجب التحقق من صحتها وتوظيفها في مجالات البحث التاريخي لإعطاء وضمان مصداقية للحقائق التاريخية. وكما يقال «لا تاريخ بدون وثائق». سعيد الحسايني، الباحث فيأكمل القراءة »
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