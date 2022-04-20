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بانوراما

حملات تطهير ضد الطرق والزوايا

منذ 10 دقائق
الزوايا في الأرشيف الفرنسي (الأخيرة) العديد من نشطاء الحركة الشعبية كانوا من أعيان الزاوية الدرقاوية تعتبر الوثائق التاريخية مصدرا مهما في التاريخ، إذ توفر معلومات تاريخية وجب التحقق من صحتها وتوظيفها في مجالات البحث التاريخي لإعطاء وضمان مصداقية للحقائق التاريخية. وكما يقال «لا تاريخ بدون وثائق». سعيد الحسايني، الباحث فيأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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