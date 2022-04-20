fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ ساعة واحدة
«أتعهد بإلزام ابني أو ابنتي باحترام مقتضيات القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية»، عبارة غريبة تضمنتها وثيقة ألزمت مؤسسات تعليمية آباء وأولياء التلاميذ بالتوقيع عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، ما أثار استغراب بعضهم، إذ كيف يطلب من شخص الالتزام باحترام القانون، كما لو أن له اختيارا في ذلك؟ وإذاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة