الأولى
تحت الدف
«أتعهد بإلزام ابني أو ابنتي باحترام مقتضيات القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية»، عبارة غريبة تضمنتها وثيقة ألزمت مؤسسات تعليمية آباء وأولياء التلاميذ بالتوقيع عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، ما أثار استغراب بعضهم، إذ كيف يطلب من شخص الالتزام باحترام القانون، كما لو أن له اختيارا في ذلك؟ وإذاأكمل القراءة »
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