بانوراما
المدرسة احتضنت أول عروضي
السروتي… مسار فنان 1 السروتي قال إن “الصنايعي إلى تاق في صنعتو ضربو لخلا” رغم أنه من الأسماء التي غيبت عن التلفزيون، يفرض الشرقي السروتي نفسه في الساحة الفنية ويثبت حضوره في الأعمال الفكاهية. الفنان الذي مازال في جعبته الكثير ليقدمه لجمهوره، عازم على الاستمرار في هذا المجال، رغم العراقيلأكمل القراءة »
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