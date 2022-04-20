بانوراما
نصائح ادهشور*
السمك المقلي قد يسبب السرطان يعرف استهلاك الأسماك ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان، فما هي فوائد وأضرار الاستهلاك اليومي؟ تنقسم الأسماك إلى نوعين، الدهنية مثل السردين، والماكريل والسمقري والسلمون والتونة، والأسماك خالية الدهون مثل سمك القد، والصول، الدوراد وغيرها. ويمتلك السمك، بشكل عام العديد من المميزات، منها أنه مصدر جيدأكمل القراءة »
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