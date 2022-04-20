بانوراما
اضطراب النوم… غياب النظام
الدكتورة حجي قالت إن الإفراط في الدهنيات والسكريات من أسبابه شددت الدكتورة سارة حجي، طبيبة عامة على أهمية النوم الكافي والنظام الغذائي المتوازن خلال رمضان، مؤكدة أن السهر والإفراط في الدهنيات والسكريات يؤدي إلى اضطراب النوم. عن تفاصيل أكثر حول اضطراب النوم خلال رمضان ومضاعفاته الصحية ومحاور أخرى، تتحدث الدكتورةأكمل القراءة »
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