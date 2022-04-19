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شاهين تشارك في “بطلوع الروح” عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالدور الذي تقدمه في مسلسل “بطلوع الروح”، كما ظهرت على بوستر المسلسل منفردة وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم ” داعش” الإرهابي. وقالت الفنانة إلهام شاهين إن الدور جديد وغريب ومختلف عن الأعمال التي قدمتها من قبل ولكنه في الوقتأكمل القراءة »
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