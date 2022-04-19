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منذ 21 ثانية
شاهين تشارك في “بطلوع الروح” عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالدور الذي تقدمه في مسلسل “بطلوع الروح”، كما ظهرت على بوستر المسلسل منفردة وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم ” داعش” الإرهابي. وقالت الفنانة إلهام شاهين إن الدور جديد وغريب ومختلف عن الأعمال التي قدمتها من قبل ولكنه في الوقتأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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