الرياضة
رسالة رياضية: منتوج كروي
ارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة تطالب بتحسين قيمة بيع حقوق نقل مباريات البطولة الوطنية، حتى تصل إلى مستوى تساهم فيه بنسبة مقبولة في تمويل الأندية، ولكن هناك نقاش: أولا، فعلا، مازالت مساهمة عائدات النقل التلفزيوني هزيلة جدا، ولا ترقى إلى مستوى الكم الهائل للمباريات التي تنقلها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيونأكمل القراءة »
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