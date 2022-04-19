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الرياضة

رسالة رياضية: منتوج كروي

منذ دقيقتين
عبد الإله المتقي
ارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة تطالب بتحسين قيمة بيع حقوق نقل مباريات البطولة الوطنية، حتى تصل إلى مستوى تساهم فيه بنسبة مقبولة في تمويل الأندية، ولكن هناك نقاش: أولا، فعلا، مازالت مساهمة عائدات النقل التلفزيوني هزيلة جدا، ولا ترقى إلى مستوى الكم الهائل للمباريات التي تنقلها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيونأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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