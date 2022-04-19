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وطنية

القدس تتطهر من عفن تبون

منذ 32 ثانية
Palestinian Muslims gather at Jerusalem's Al-Aqsa mosque complex following Friday prayers during the holy month of Ramadan on April 15, 2022. - More than 100 people were wounded in fresh violence, which came after three tense weeks of deadly violence in Israel and the occupied West Bank, and as the Jewish festival of Passover and Christian Easter overlap with the Muslim holy month of Ramadan. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
الجزائر تفشل في الاعتراض على الإشادة بدفاع الملك عن القضية الفلسطينية في بيان حول الأماكن المقدسة لم يجد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، حرجا في عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، لسبب وحيد أنه يشير إلى لجنة القدسأكمل القراءة »


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