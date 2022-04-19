وطنية
القدس تتطهر من عفن تبون
الجزائر تفشل في الاعتراض على الإشادة بدفاع الملك عن القضية الفلسطينية في بيان حول الأماكن المقدسة لم يجد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، حرجا في عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، لسبب وحيد أنه يشير إلى لجنة القدسأكمل القراءة »
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