الرياضة
اشتباكات بين مسيري خنيفرة بسبب منحة
الرئيس استخلص ديونه قبل صرف مستحقات اللاعبين اندلعت اشتباكات بين بعض أعضاء المكتب المسير لشباب خنيفرة ورئيس الفريق عبد القادر إزلماطن، داخل مستودع الملابس، بعد مباراة الفريق أمام شباب المسيرة (1-2)، أول أمس (الأحد)، ضمن بطولة القسم الثاني، مطالبينه بتقديم استقالته، كما احتجت جماهير الفريق أيضا. وبات المكتب المسير لشبابأكمل القراءة »
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